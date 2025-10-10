Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал санкции Китая против США - РИА Новости, 10.10.2025
14:51 10.10.2025
Эксперт прокомментировал санкции Китая против США
Ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые ввели власти Китая, могут стать эффективным рычагом давления на США перед встречей председателя КНР Си... РИА Новости, 10.10.2025
Эксперт прокомментировал санкции Китая против США

Нежданов: КНР пытается надавить на США путем ограничения экспорта металлов

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые ввели власти Китая, могут стать эффективным рычагом давления на США перед встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Смертоносные магниты Китая крушат армию США
19 апреля, 08:00
"Пекин действует методом кнута и пряника, показывая в качестве пряника готовность к значительным инвестициям в американскую экономику, а кнутом являются редкоземельные металлы. США заявляют о желании инвестировать в разных странах в эту сферу, но их добыча и производство требуют значительных вложений ресурсов и времени. Поэтому в среднесрочной перспективе для Китая редкоземельные металлы являются идеальным рычагом. Я полагаю, что это сыграет свою роль на переговорах с США", - сказал Нежданов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Китай добивается от администрации Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в триллион долларов.
"В начале ноября заканчивается 90-дневный период, на который Трамп отменил введение "грандиозных" санкций в отношении Китая. У сторон остается немногим больше месяца для того, чтобы либо добиться каких-то результатов, либо мы вновь увидим, что Трамп продлевает мораторий на пошлины", - считает Нежданов.
Трамп 1 октября заявил, что встретится с Си Цзиньпином через четыре недели, на повестке будут поставки американской сои в Китай.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ
29 апреля, 03:07
 
