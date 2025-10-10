Эксперт прокомментировал санкции Китая против США

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые ввели власти Китая, могут стать эффективным рычагом давления на США перед встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Пекин действует методом кнута и пряника, показывая в качестве пряника готовность к значительным инвестициям в американскую экономику, а кнутом являются редкоземельные металлы. США заявляют о желании инвестировать в разных странах в эту сферу, но их добыча и производство требуют значительных вложений ресурсов и времени. Поэтому в среднесрочной перспективе для Китая редкоземельные металлы являются идеальным рычагом. Я полагаю, что это сыграет свою роль на переговорах с США", - сказал Нежданов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Китай добивается от администрации Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности, предложив инвестиции на сумму в триллион долларов.
"В начале ноября заканчивается 90-дневный период, на который Трамп отменил введение "грандиозных" санкций в отношении Китая. У сторон остается немногим больше месяца для того, чтобы либо добиться каких-то результатов, либо мы вновь увидим, что Трамп продлевает мораторий на пошлины", - считает Нежданов.
Трамп 1 октября заявил, что встретится с Си Цзиньпином через четыре недели, на повестке будут поставки американской сои в Китай.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
