МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ночь на пятницу в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе ракетами "Кинжал", и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В опубликованной 10 октября сводке российского ведомства отмечается, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, поражены.

Также в сводке указано, что в течение недели были нанесены массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности и обеспечивавшим их работу объектам энергетики Украины , железнодорожной и морской инфраструктуре, используемой для перевозок вооружения и военной техники ВСУ . Также поражены склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Также украинские войска лишились 12 танков, в том числе двух Leopard, 95 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских орудий. Уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и пусковая установка РСЗО MLRS производства США , 89 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 119 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Российские средства ПВО за неделю сбили 18 управляемых авиабомб, 30 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также 1719 беспилотников самолетного типа.

Уничтожение на пути

Рота 71-й отдельной егерской бригады ВСУ полностью уничтожена в районе Алексеевки и Варачино Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. При этом, по его словам, основная часть погибших официально числится пропавшими без вести.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что командование ВСУ после больших потерь пытается доукомплектовать штурмовые группы этой бригады и 225-го отдельного штурмового полка. В учебные центры направлены рекрутеры для набора новобранцев, за счет которых командование пытается восстановить наступательный потенциал.

Киевский режим планирует скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта, рассказал РИА Новости военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев . По его словам, небо там "приватизировано" российскими ВКС и беспилотниками. К такой секретности Киев прибегает из опасений, что Россия уничтожит Patriot еще в пути к Харькову, отметил Киселев.

Судьбоносные задачи

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СВГ в пятницу заявил, что Россия строит работу по украинскому урегулированию на основе принципиальных положений, которые обсуждались им и президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске . Результаты этой работы, по его словам, в России оценивают в целом положительно.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал чудовищной мыслью заявления Владимира Зеленского об условии в виде поставок Киеву ракет Tomahawk для того, чтобы Украина выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Корреспонденту Life Александру Юнашеву Ушаков сказал, что такая глупость Зеленского вызывает удивление.

Позднее на пресс-конференции по итогам визита Путин сообщил, что стороны "полностью не открывали", о чём говорилось на переговорах на Аляске. Он отметил, что РФ и США понимают, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами украинский конфликт.

Задачи, которые решают в ходе СВО российские военнослужащие, президент назвал судьбоносными.

В разговорах о возможной передаче ракет Tomahawk Киеву присутствует "понт", сказал Путин. Россия отвечает на это усилением системы ПВО, подчеркнул он. При этом президент РФ отметил, что мнение главы киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при вручении премии мира.

Дыра в бюджете

Потребности Украины в финансировании значительно превысили оценки, в ее бюджете на 2026-2027 годы образовалась дыра в размере около 60 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис . Он назвал безальтернативным вариант с использованием активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Турция проводит воздушно-морские операции по поиску дрейфующих мин в Черном море и ведет переговоры с Украиной по этой ситуации, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны страны. Турецкое ведомство сообщило, что ведет переговоры с украинской стороной по этой теме, но не уточнило, какие именно меры намерена предпринять Анкара в переговорах с Киевом.

Министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне . На сайте нидерландского минобороны отмечается, что производимая в Борне продукция "укрепит вооруженные силы не только Нидерландов, но и Украины".

В российском посольстве в Гааге заявили РИА Новости, что запуск производства дронов в Нидерландах станет новым этапом в гонке вооружений, а готовность поставлять эту продукцию Киеву еще сильнее втягивает страну в украинский конфликт.

Минобороны Великобритании сообщило, что страна передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) на насколько месяцев опережая график.

Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1 на сотни миллионов евро, профинансированные одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России.

Ситуация на Украине

Украинские СМИ сообщали о неоднократных взрывах в городах Украины в пятницу, в том числе о нескольких в Киеве.

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что после взрывов проезд по дамбе Днепрогэс перекрыт.

Украинское издание "Зеркало недели" заявляло о масштабном пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске после взрывов.