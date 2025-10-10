https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047496953.html
ВСУ потеряли более 3120 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 3120 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ потеряли более 3120 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
Украинские войска потеряли за неделю более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
днепропетровская область
ВСУ потеряли более 3120 боевиков и 4 танка в зоне действий "Центра" за неделю