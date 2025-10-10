https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047427546.html
Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск
Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск - РИА Новости, 10.10.2025
Сотня украинских военных окружена в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, находящейся в центральной части города Купянск в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
ямполь
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
ямполь
Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск
Марочко заявил, что сотня украинских военных окружена в центре Купянска
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Сотня украинских военных окружена в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, находящейся в центральной части города Купянск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточенных боев бойцы РФ
заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный", - сообщил РИА Новости Марочко
, сославшись на собственные источники.
Он добавил, что ВС РФ также зачистили участок местности по улице Защитников Отечества и заняли Автотранспортный колледж.
"Межпозиционное пространство на данный момент в этом районе между нашими войсками по улице Студенческая составляет менее 500 метров, что лишило украинских боевиков, дислоцированных в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, выйти из окружения. По предварительной оценке, в окружении оказалось до 100 украинских военнослужащих", - сообщил эксперт.
На этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ
в южных кварталах Купянска в Харьковской области
успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя
в ДНР
.