Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 10.10.2025 (обновлено: 06:34 10.10.2025)
Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск
Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск
Сотня украинских военных окружена в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, находящейся в центральной части города Купянск в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 10.10.2025
Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Сотня украинских военных окружена в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, находящейся в центральной части города Купянск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточенных боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный", - сообщил РИА Новости Марочко, сославшись на собственные источники.
Он добавил, что ВС РФ также зачистили участок местности по улице Защитников Отечества и заняли Автотранспортный колледж.
"Межпозиционное пространство на данный момент в этом районе между нашими войсками по улице Студенческая составляет менее 500 метров, что лишило украинских боевиков, дислоцированных в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, выйти из окружения. По предварительной оценке, в окружении оказалось до 100 украинских военнослужащих", - сообщил эксперт.
На этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР.
