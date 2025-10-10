Марочко рассказал об окружении солдат ВСУ в районе станции Купянск

Он добавил, что ВС РФ также зачистили участок местности по улице Защитников Отечества и заняли Автотранспортный колледж.

"Межпозиционное пространство на данный момент в этом районе между нашими войсками по улице Студенческая составляет менее 500 метров, что лишило украинских боевиков, дислоцированных в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, выйти из окружения. По предварительной оценке, в окружении оказалось до 100 украинских военнослужащих", - сообщил эксперт.