ВСУ отводят командование из Северска, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. ВСУ отводят командиров из Северска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование отводит командиров из Северска. На позициях остаются простые солдаты, которые должны держать позиции", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.

Марочко сообщил, что украинские генералы приняли такое решение, поскольку не собираются рисковать офицерами. По его словам, на данный момент логистика в город сильно затруднена из-за контроля дорог российскими дронами.