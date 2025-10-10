https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047427379.html
ВСУ отводят командование из Северска, заявил Марочко
ВСУ отводят командование из Северска, заявил Марочко - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ отводят командование из Северска, заявил Марочко
ВСУ отводят командиров из Северска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.10.2025
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. ВСУ отводят командиров из Северска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинское командование отводит командиров из Северска. На позициях остаются простые солдаты, которые должны держать позиции", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко сообщил, что украинские генералы приняли такое решение, поскольку не собираются рисковать офицерами. По его словам, на данный момент логистика в город сильно затруднена из-за контроля дорог российскими дронами.
Накануне Марочко сообщил РИА Новости, что в оперативном окружении под Северском оказалась украинская батальонно-тактическая группа. Во вторник он заявил, что ВСУ находятся в этом районе под постоянным огневым воздействием, несут огромные потери в живой силе, а новое пополнение не может компенсировать убыль личного состава.