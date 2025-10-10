Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Креативные экономики в странах мирового большинства создают условия новой деколонизации, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Несмотря на формирование новых центров влияния, механика генерации потребительского спроса и навязывания предпочтений и стиля остается в значительной степени под западным контролем... Быстро развивающиеся креативные экономики в странах мирового большинства создают дополнительные условия новой деколонизации, о чем говорил президент (России Владимир - ред.) Путин недавно на валдайском форуме. По сути, это деколонизация сознания и борьба с когнитивным колониализмом", - сказал Яковенко по итогам прошедшей в Петербурге Международной конференции по креативной экономике.
По его мнению, многие страны сегодня импортируют образ будущего, сформированный Западом, причем в момент его системного кризиса.