Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.10.2025
07:50 10.10.2025
Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко
Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.10.2025
Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко
Креативные экономики в странах мирового большинства создают условия новой деколонизации, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, 10.10.2025
в мире, россия, санкт-петербург, александр яковенко
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Александр Яковенко
Креативные экономики создают условия новой деколонизации, заявил Яковенко

Яковенко: креативные экономики создают условия новой деколонизации

Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на ПМЭФ-2025
Заместитель генерального директора медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Креативные экономики в странах мирового большинства создают условия новой деколонизации, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Несмотря на формирование новых центров влияния, механика генерации потребительского спроса и навязывания предпочтений и стиля остается в значительной степени под западным контролем... Быстро развивающиеся креативные экономики в странах мирового большинства создают дополнительные условия новой деколонизации, о чем говорил президент (России Владимир - ред.) Путин недавно на валдайском форуме. По сути, это деколонизация сознания и борьба с когнитивным колониализмом", - сказал Яковенко по итогам прошедшей в Петербурге Международной конференции по креативной экономике.
По его мнению, многие страны сегодня импортируют образ будущего, сформированный Западом, причем в момент его системного кризиса.
