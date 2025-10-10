https://ria.ru/20251010/solntse-2047418887.html
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
Солнце, согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю,... РИА Новости, 10.10.2025
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
Богачев рассказал, что Солнце станет красным гигантом через пять миллиардов лет
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Солнце, согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю, после чего станет фактически вечным белым карликом, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю
. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово "вечность" вообще уместно в отношении Вселенной", — сказал Богачев.
В то же время на протяжении всего времени до этого Солнце будет светить стабильно, а на Земле будут сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы, отметил он.