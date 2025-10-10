В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Солнце, согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю, после чего станет фактически вечным белым карликом, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

В то же время на протяжении всего времени до этого Солнце будет светить стабильно, а на Земле будут сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы, отметил он.