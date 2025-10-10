Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе СНГ по сохранению конкурентных преимуществ - РИА Новости, 10.10.2025
15:46 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sng-2047544105.html
Путин рассказал о работе СНГ по сохранению конкурентных преимуществ
СНГ в целом успешно решает задачу по сохранению конкурентных преимуществ на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
таджикистан
владимир путин
снг
россия
таджикистан
Путин рассказал о работе СНГ по сохранению конкурентных преимуществ

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. СНГ в целом успешно решает задачу по сохранению конкурентных преимуществ на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Сохранение всего того, что досталось от Советского Союза - эту задачу СНГ и призвано решать. И решает, в целом успешно. Контакты между людьми остаются достаточно плотными, мы, повторю еще раз, стремимся к сохранению единого транспортного пространства, очень важно. Мы поддерживаем русский язык как язык межнационального общения - тоже один из принципиальных вопросов объединения наших усилий и сохранения конкурентных преимуществ", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Таджикистан.
