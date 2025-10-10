Рейтинг@Mail.ru
15:24 10.10.2025 (обновлено: 15:26 10.10.2025)
СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения, заявил Путин
СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения, заявил Путин
СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:24:00+03:00
2025-10-10T15:26:00+03:00
СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения, заявил Путин

Путин: СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но СНГ не утрачивает своего значения. Именно смысл его в том, чтобы поддерживать это пространство, в том числе и не в последнюю очередь - гуманитарное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
Вчера, 13:55
 
СНГРоссияТаджикистанВладимир Путин
 
 
