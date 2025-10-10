Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс" - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sng-2047491599.html
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс" - РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал полезной идею создания формата "СНГ плюс". РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:22:00+03:00
2025-10-10T12:22:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_164:0:2830:1500_1920x0_80_0_0_2840d029bbe76fce6eb0b0f5468c7df4.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047468366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5cddcabe6c5c9d7fa1f90f2b24f8b6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий ушаков, владимир путин, снг, содружество
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ, Содружество
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"

Ушаков назвал идею создания формата «СНГ плюс» полезной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал полезной идею создания формата "СНГ плюс".
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества сообщил, что Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства и международные структуры.
"Сама идея очень полезна. В зависимости от того, какая повестка дня будет обсуждаться на том или ином заседании, то можно ожидать подключение того или иного государства", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин
Вчера, 11:13
 
РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСНГСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала