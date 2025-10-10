Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sng-2047490961.html
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон пообщались "на ногах" после заседания лидеров стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:19:00+03:00
2025-10-10T12:19:00+03:00
в мире
душанбе
владимир путин
россия
таджикистан
эмомали рахмон
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047311647_0:173:3264:2008_1920x0_80_0_0_7e38b4ee38d5e511a3874f9490070540.jpg
https://ria.ru/20251010/progulka-2047437937.html
душанбе
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047311647_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4a02ff5c552b8b0a10cc09a6d9c416ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, душанбе, владимир путин, россия, таджикистан, эмомали рахмон, снг
В мире, Душанбе, Владимир Путин, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, СНГ

Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита "Россия - Центральная Азия"
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита Россия - Центральная Азия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита "Россия - Центральная Азия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон пообщались "на ногах" после заседания лидеров стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты после окончания заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном формате поговорили несколько минут, а затем покинули зал саммита вместе с остальными лидерами.
Путин находится в Душанбе с трехдневным визитом. Президенты России и Таджикистана провели переговоры в различных форматах. В среду состоялось неформальное общение в ботаническом саду Душанбе. В четверг Путин и Рахмон провели полноформатные переговоры в узком и расширенном форматах, а также вместе приняли участие в саммите "Россия - Центральная Азия". В пятницу Путин и Рахмон работали на площадке саммита СНГ.
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Вчера, 08:30
 
В миреДушанбеВладимир ПутинРоссияТаджикистанЭмомали РахмонСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала