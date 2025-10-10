https://ria.ru/20251010/sng-2047490961.html
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон пообщались "на ногах" после заседания лидеров стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
