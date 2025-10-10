https://ria.ru/20251010/slova-2047442119.html
Ушаков высказался о словах Зеленского о Томагавках
Ушаков высказался о словах Зеленского о Томагавках - РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков высказался о словах Зеленского о Томагавках
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал чудовищной мыслью заявления Владимира Зеленского о поставках Tomahawk Киеву и Нобелевской премии мира для президента... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:13:00+03:00
2025-10-10T09:13:00+03:00
2025-10-10T09:13:00+03:00
в мире
киев
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047389374.html
киев
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков высказался о словах Зеленского о Томагавках
Ушаков назвал чудовищной мыслью слова Зеленского о поставках Томагавков