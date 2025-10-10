https://ria.ru/20251010/sledstvie-2047574509.html
Следствие по делу о хищении у петербургского телерадиоагентства продлили
Следствие по делу о хищении у петербургского телерадиоагентства продлили
Следствие по делу о хищении более 37 миллионов рублей у Агентства по ТВ и радио Петербурга продлен до 18 месяцев, сообщил РИА Новости адвокат одного из... РИА Новости, 10.10.2025
Следствие по делу о хищении у петербургского телерадиоагентства продлили
Дело о хищении у телерадиоагентства Петербурга. Новые подробности