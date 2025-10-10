Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит арестовать блогера Камнева
17:13 10.10.2025 (обновлено: 17:42 10.10.2025)
Следствие просит арестовать блогера Камнева
Следствие просит арестовать блогера Камнева - РИА Новости, 10.10.2025
Следствие просит арестовать блогера Камнева
Следствие просит арестовать блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 10.10.2025
2025
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Следствие просит арестовать блогера Камнева

Следствие просит арестовать блогера Камнева по делу о хищении

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Следствие просит заключить моего подзащитного под стражу", - сказал адвокат.
Адвокат добавил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям 160 (хищение) и 174.1 (отмывание денег) УК РФ.
