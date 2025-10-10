https://ria.ru/20251010/sledstvie-2047574422.html
Следствие просит арестовать блогера Камнева
Следствие просит арестовать блогера Камнева - РИА Новости, 10.10.2025
Следствие просит арестовать блогера Камнева
Следствие просит арестовать блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:13:00+03:00
2025-10-10T17:13:00+03:00
2025-10-10T17:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
Новости
ru-RU
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Следствие просит арестовать блогера Камнева
