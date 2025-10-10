Рейтинг@Mail.ru
Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий
17:27 10.10.2025 (обновлено: 17:37 10.10.2025)
Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий
Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий

Следствие попросило избрать запрет определенных действий для депутата Малькевича

Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следствие просит избрать запрет определенных действия для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Материал об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий зарегистрирован в суде", - сказали в суде.
Малькевич был избран в парламент Петербурга в сентябре 2024 года, до этого занимал пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург". Учредителем телеканала является АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию".
В пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", финансируемого за счет бюджета Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства телерадиовещания Петербурга с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.
Кроме того, Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит материал следствия об избрании меры пресечения в отношении главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной.
