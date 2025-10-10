Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства телерадиовещания Петербурга с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.