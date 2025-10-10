Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Польша без согласия НАТО не станет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.