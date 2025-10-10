Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Польша без согласия НАТО не станет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что альянс таких опций пока даже не обсуждает.
Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.
В свою очередь, директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин говорил, что Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
