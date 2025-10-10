Рейтинг@Mail.ru
Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 10.10.2025
Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине
Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине
Польша без согласия НАТО не станет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua"... РИА Новости, 10.10.2025
Сикорский сделал новое заявление о конфликте на Украине

Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Детали

© AP Photo / Sarah MeyssonnierРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Польша без согласия НАТО не станет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
Вчера, 14:18
Издание отмечает, что альянс таких опций пока даже не обсуждает.

Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.

В свою очередь, директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин говорил, что Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Вчера, 13:16
 
