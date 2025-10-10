Рейтинг@Mail.ru
Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
08:08 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/samolet-2047435387.html
Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М
Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М - РИА Новости, 10.10.2025
Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М
Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания, идет сборка еще двух... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:08:00+03:00
2025-10-10T08:08:00+03:00
новое оружие россии
африка
александр михеев
ростех
иркутский авиационный завод
рособоронэкспорт
як-130
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965720471_0:276:3050:1992_1920x0_80_0_0_2f45fe92320e8ce50ef2b88edf7e0aef.jpg
https://ria.ru/20250429/ms-21-2013969665.html
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965720471_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_ca5cf4440afc6411f4e10afe9c3be5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, александр михеев, ростех, иркутский авиационный завод, рособоронэкспорт, як-130
Новое оружие России, Африка, Александр Михеев, Ростех, Иркутский авиационный завод, Рособоронэкспорт, Як-130
Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М

В Иркутске построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М
Учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Учебно-боевой самолет Як-130М. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания, идет сборка еще двух машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" в рамках опытно-конструкторских работ создает учебно-боевой самолет Як-130М. На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов", - говорится в сообщении.
Полет импортозамещенного самолета МС-21 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет
29 апреля, 08:04
Отмечается, что в ходе наземных испытаний на самолете протестируют новые и модернизированные системы для подтверждения заявленных характеристик. Большая часть обновленного оборудования создана кооперацией предприятий "Ростеха". Затем борт начнут готовить к первому полету.
"Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета", - отметили в "Ростехе".
Новый самолет создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Основная цель модернизации – расширение боевых возможностей самолета.
Интеграция новых бортовых систем, как отмечают разработчики, позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. На самолет установлена бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.
Полет полностью импортозамещенного SJ-100 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля, 05:46
Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
 
Новое оружие РоссииАфрикаАлександр МихеевРостехИркутский авиационный заводРособоронэкспортЯк-130
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала