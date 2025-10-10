Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания, идет сборка еще двух машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации " Ростех " в рамках опытно-конструкторских работ создает учебно-боевой самолет Як-130М. На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе наземных испытаний на самолете протестируют новые и модернизированные системы для подтверждения заявленных характеристик. Большая часть обновленного оборудования создана кооперацией предприятий "Ростеха". Затем борт начнут готовить к первому полету.

"Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета", - отметили в "Ростехе".

Новый самолет создается на б азе Як -130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Основная цель модернизации – расширение боевых возможностей самолета.

Интеграция новых бортовых систем, как отмечают разработчики, позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. На самолет установлена бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.