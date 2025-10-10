Иркутский авиазавод выпустил первый опытный образец Як-130М

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания, идет сборка еще двух машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" в рамках опытно-конструкторских работ создает учебно-боевой самолет Як-130М. На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе наземных испытаний на самолете протестируют новые и модернизированные системы для подтверждения заявленных характеристик. Большая часть обновленного оборудования создана кооперацией предприятий "Ростеха". Затем борт начнут готовить к первому полету.
"Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета", - отметили в "Ростехе".
Новый самолет создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Основная цель модернизации – расширение боевых возможностей самолета.
Интеграция новых бортовых систем, как отмечают разработчики, позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. На самолет установлена бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.
Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.