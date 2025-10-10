https://ria.ru/20251010/sammit-2047509342.html
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём - РИА Новости, 10.10.2025
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный приём, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:39:00+03:00
2025-10-10T13:39:00+03:00
2025-10-10T13:39:00+03:00
политика
россия
душанбе
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
ильхам алиев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047489337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2aec91c04f38df826455c21be30bc3d.jpg
https://ria.ru/20251010/progulka-2047437937.html
россия
душанбе
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047489337_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_442693fdcd03a7ab996ee5c1c2544bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, душанбе, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, снг
Политика, Россия, Душанбе, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, СНГ
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём
Путин и другие лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный приём