Рейтинг@Mail.ru
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sammit-2047509342.html
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём - РИА Новости, 10.10.2025
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный приём, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:39:00+03:00
2025-10-10T13:39:00+03:00
политика
россия
душанбе
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
ильхам алиев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047489337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2aec91c04f38df826455c21be30bc3d.jpg
https://ria.ru/20251010/progulka-2047437937.html
россия
душанбе
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047489337_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_442693fdcd03a7ab996ee5c1c2544bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, душанбе, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, снг
Политика, Россия, Душанбе, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, СНГ
Путин и другие лидеры СНГ после саммита посетили официальный приём

Путин и другие лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный приём

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный приём, сообщила пресс-служба Кремля.
"По окончании заседания Совета глав государств СНГ лидеры приглашены на официальный приём от имени президента Таджикистана", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Кремля.
На опубликованном в телеграмм-канале видео можно увидеть, как лидеры идут на обед, общаясь между собой. В частности, Путин по пути побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. За столом, украшенном цветами, президент России сел рядом со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Вчера, 08:30
 
ПолитикаРоссияДушанбеКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевИльхам АлиевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала