Генсек СНГ рассказал об общении Алиева и Пашиняна на саммите в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал, что на полях саммита СНГ в Душанбе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян тепло пообщались, обсуждая дальнейшее движение по пути укрепления мира безопасности в регионе.
"И не только погода, но и сама обстановка в Душанбе, красивая, праздничная, способствовала тому, что многие встречи и дискуссии приводили к положительным результатам. Вы сами видели, наверное, тут премьер-министр Армении и президент Азербайджана очень тепло общались и обсуждали не спорные вопросы, а вопросы, как двигаться дальше по пути укрепления мира, безопасности в регионе Южного Кавказа", - сказал Лебедев журналистам по итогам саммита.
Он также отметил, что "очень теплые и содержательные беседы - что примечательно, с конкретными предложениями, проектами - прошли и между руководителями других государств". "Я это сам своими глазами видел... Это и руководство Таджикистана и Кыргызстана как два, теперь уже можно сказать, два добрых соседа, братских народа, которые тоже настроены на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества... Это относится к отношениям Таджикистана и Узбекистана", - продолжил Лебедев.
Он добавил, что в рамках саммита СНГ в Душанбе прошло очень много двухсторонних встреч лидеров государств.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.