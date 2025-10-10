Генсек СНГ рассказал об общении Алиева и Пашиняна на саммите в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал, что на полях саммита СНГ в Душанбе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян тепло пообщались, обсуждая дальнейшее движение по пути укрепления мира безопасности в регионе.