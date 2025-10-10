https://ria.ru/20251010/sammit-2047492887.html
Ушаков рассказал, когда может пройти российско-арабский саммит
Ушаков рассказал, когда может пройти российско-арабский саммит - РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков рассказал, когда может пройти российско-арабский саммит
Кремль предварительно рассчитывает провести перенесенный Российско-арабский саммит в ноябре, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:31:00+03:00
2025-10-10T12:31:00+03:00
2025-10-10T12:31:00+03:00
в мире
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251009/sammit-2047372018.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юрий ушаков
В мире, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, когда может пройти российско-арабский саммит
Ушаков рассказал о возможной дате проведения российско-арабского саммита