Рейтинг@Mail.ru
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 10.10.2025 (обновлено: 09:52 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/sammit-2047448324.html
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе - РИА Новости, 10.10.2025
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:51:00+03:00
2025-10-10T09:52:00+03:00
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579359261_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_c7e64022f25e04a4fa5f03b21d0a29f4.jpg
https://ria.ru/20251009/sammit-2047307071.html
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579359261_2:0:2482:1860_1920x0_80_0_0_47d861e814e3a9350e03bf98e194d97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, снг, в мире
Таджикистан, Душанбе, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе

Президент Таджикистана Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
"Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяет общие интересы и стремления к развитию сотрудничества… Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым", - сказал глава Таджикистана в приветственной речи на заседании совета глав государств СНГ в узком составе.
Рахмон рассказал, что его республика в год своего председательства в содружестве в тесном взаимодействии с государствами-участниками и исполкомом продолжила комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. "Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспорта, логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции", - уточнил он.
После своего заявления президент Таджикистана попросил прессу покинуть зал заседания, дальше переговоры продолжатся в закрытом формате.
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
9 октября, 16:25
 
ТаджикистанДушанбеЭмомали РахмонСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала