Президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
"Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяет общие интересы и стремления к развитию сотрудничества… Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым", - сказал глава Таджикистана в приветственной речи на заседании совета глав государств СНГ в узком составе.
Рахмон рассказал, что его республика в год своего председательства в содружестве в тесном взаимодействии с государствами-участниками и исполкомом продолжила комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. "Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспорта, логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции", - уточнил он.
После своего заявления президент Таджикистана попросил прессу покинуть зал заседания, дальше переговоры продолжатся в закрытом формате.