Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. Газовую котельную в городе Поронайске на Сахалине дистанционно ввели в эксплуатацию на Петербургском международном газовом форуме, сообщает правительство Сахалинской области.

По информации властей региона, газораспределительная станции в Поронайском районе стала первым объектом в центральной части острова, работающим на экологически чистом топливе.

"Мы начали подавать газ на объекты энергетики в Поронайском районе. Новая котельная обеспечит теплом жителей 11 улиц районного центра, 44 объекта жилищного фонда, две школы, а также 14 потребителей, включая объекты федерального и регионального значения. Это важный вклад в создание комфортных условий для людей, в повышение качества воздуха в населенных пунктах", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко

Губернатор отметил, что ввод нового объекта восстанавливает социальную справедливость по отношению к жителям газодобывающего региона, которые многие годы не могли пользоваться дешевым и экологически чистым топливом.

Новая газовая котельная на Сахалине была среди 25 объектов в разных субъектах России , подключенных дистанционно к газу с форума в Санкт-Петербурге . Все они построены в рамках исполнения программ развития газоснабжения и газификации РФ ПАО " Газпром " на 2021-2025 годы. Разрешение на пуск газа дал глава компании Алексей Миллер

Валерий Лимаренко подчеркнул, что за шесть лет плодотворного сотрудничества с "Газпромом" уровень газификации Сахалина вырос с 14% до 65%. За это время в регионе переведены на "голубое" топливо более 6 тысяч домовладений, а также котельные, объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. В итоге сегодня Сахалинская область является лидером Дальнего Востока по этому направлению.