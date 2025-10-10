Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. Газовую котельную в городе Поронайске на Сахалине дистанционно ввели в эксплуатацию на Петербургском международном газовом форуме, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации властей региона, газораспределительная станции в Поронайском районе стала первым объектом в центральной части острова, работающим на экологически чистом топливе.
"Мы начали подавать газ на объекты энергетики в Поронайском районе. Новая котельная обеспечит теплом жителей 11 улиц районного центра, 44 объекта жилищного фонда, две школы, а также 14 потребителей, включая объекты федерального и регионального значения. Это важный вклад в создание комфортных условий для людей, в повышение качества воздуха в населенных пунктах", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
Губернатор отметил, что ввод нового объекта восстанавливает социальную справедливость по отношению к жителям газодобывающего региона, которые многие годы не могли пользоваться дешевым и экологически чистым топливом.
Новая газовая котельная на Сахалине была среди 25 объектов в разных субъектах России, подключенных дистанционно к газу с форума в Санкт-Петербурге. Все они построены в рамках исполнения программ развития газоснабжения и газификации РФ ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы. Разрешение на пуск газа дал глава компании Алексей Миллер.
Валерий Лимаренко подчеркнул, что за шесть лет плодотворного сотрудничества с "Газпромом" уровень газификации Сахалина вырос с 14% до 65%. За это время в регионе переведены на "голубое" топливо более 6 тысяч домовладений, а также котельные, объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. В итоге сегодня Сахалинская область является лидером Дальнего Востока по этому направлению.
XIV Петербургский международный газовый форум проходит с 7 по 10 октября. Его участниками стали более 3,4 тысячи человек из 54 стран мира. Программа форума включает более 110 мероприятий по техническим и общеотраслевым вопросам.
