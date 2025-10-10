Рейтинг@Mail.ru
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sahalin-2047417590.html
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина - РИА Новости, 10.10.2025
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина
Газовую котельную в городе Поронайске на Сахалине дистанционно ввели в эксплуатацию на Петербургском международном газовом форуме, сообщает правительство... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T02:56:00+03:00
2025-10-10T02:56:00+03:00
сахалин
сахалинская область
россия
валерий лимаренко
алексей миллер
газпром
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_21f9d61affc8e5a8a9df790776d59d39.jpg
https://ria.ru/20250619/sakhalin-2023798404.html
https://ria.ru/20250903/limarenko-2039377557.html
сахалин
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd4bda013fc9ffbfd7b84561da4c6f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, алексей миллер, газпром, экономика
Сахалин, Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Алексей Миллер, Газпром, Экономика
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина

Газовую котельную в Поронайске ввели в эксплуатацию дистанционно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Котельная. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт – РИА Новости. Газовую котельную в городе Поронайске на Сахалине дистанционно ввели в эксплуатацию на Петербургском международном газовом форуме, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации властей региона, газораспределительная станции в Поронайском районе стала первым объектом в центральной части острова, работающим на экологически чистом топливе.
Корсаковский морской порт в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине
19 июня, 09:20
"Мы начали подавать газ на объекты энергетики в Поронайском районе. Новая котельная обеспечит теплом жителей 11 улиц районного центра, 44 объекта жилищного фонда, две школы, а также 14 потребителей, включая объекты федерального и регионального значения. Это важный вклад в создание комфортных условий для людей, в повышение качества воздуха в населенных пунктах", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
Губернатор отметил, что ввод нового объекта восстанавливает социальную справедливость по отношению к жителям газодобывающего региона, которые многие годы не могли пользоваться дешевым и экологически чистым топливом.
Новая газовая котельная на Сахалине была среди 25 объектов в разных субъектах России, подключенных дистанционно к газу с форума в Санкт-Петербурге. Все они построены в рамках исполнения программ развития газоснабжения и газификации РФ ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы. Разрешение на пуск газа дал глава компании Алексей Миллер.
Валерий Лимаренко подчеркнул, что за шесть лет плодотворного сотрудничества с "Газпромом" уровень газификации Сахалина вырос с 14% до 65%. За это время в регионе переведены на "голубое" топливо более 6 тысяч домовладений, а также котельные, объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. В итоге сегодня Сахалинская область является лидером Дальнего Востока по этому направлению.
XIV Петербургский международный газовый форум проходит с 7 по 10 октября. Его участниками стали более 3,4 тысячи человек из 54 стран мира. Программа форума включает более 110 мероприятий по техническим и общеотраслевым вопросам.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Валерий Лимаренко: бизнесу выгодно работать на Сахалине
3 сентября, 14:09
 
СахалинСахалинская областьРоссияВалерий ЛимаренкоАлексей МиллерГазпромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала