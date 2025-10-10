Рейтинг@Mail.ru
Россия дала США ядерный ответ
08:00 10.10.2025
Россия дала США ядерный ответ
Россия дала США ядерный ответ
Выступая в Сочи неделю назад, Владимир Путин предупредил американскую администрацию, что решение о передаче украинцам "Томагавков" приведет к опасной эскалации, РИА Новости, 10.10.2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
аналитика, в мире, россия, сша, владимир путин, сергей рябков, госдума рф
Аналитика, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Госдума РФ

Россия дала США ядерный ответ

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Выступая в Сочи неделю назад, Владимир Путин предупредил американскую администрацию, что решение о передаче украинцам "Томагавков" приведет к опасной эскалации, "в том числе в отношениях России и США".
Незадолго до этого об "адекватном ответе" американскую сторону оповестил пресс-секретарь российского президента.
С изысканной вежливостью истого дипломата замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что "импульс Анкориджа в пользу договоренностей (между Россией и Украиной. — Прим. ред.) <…> оказался <...> исчерпан." А "появление таких систем ("Томагавков" у Украины. — Прим. ред.) будет означать <...> качественное изменение обстановки".
Понимать наши вежливые предупреждения не захотели, суета вокруг "Томагавков" продолжалась, угрозы сыпались. Что ж, не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Российская Госдума разъяснила для непонятливых, что имелось в виду под "адекватным ответом": в четверг наши парламентарии одобрили решение о денонсации договора России и США по плутонию.
В чем суть этого соглашения, подписанного ровно двадцать пять лет назад? В 1986 году у СССР и США было на двоих более 73 тысяч ядерных боеголовок. После заключения договора о сокращении стратегических вооружений их число снизилось примерно в девять раз.
В ходе этого сокращения высвободилось колоссальное количество оружейного плутония — по 34 тонны на страну. Этого хватило бы на 17 тысяч ядерных бомб. С плутонием надо было что-то делать. Москва и Вашингтон договорились его утилизировать — симметрично и прозрачно. С истинно русским простодушием мы честно выполнили свою часть договора — построили завод в Железногорске по переработке оружейного плутония в топливо для АЭС.
В США собирались создать такой же завод, однако так и не закончили строительство. Сначала там бурно воровали, потом деньги внезапно закончились. Зато американцы придумали схему хранения своего оружейного плутония — его разбавляют и хранят в специальных контейнерах. При желании сверхопасное вещество можно очистить и вновь использовать для создания ядерного оружия. Неплохо придумано, да?
Получается, что Россия честно избавлялась от своего оружейного плутония, а наши экс-партнеры свой хранили у себя — на черный день, в буквальном смысле слова.
Эта игра была замечена еще в 2016 году, когда президент Путин приостановил действие соглашения о плутонии. Сейчас Госдума подвела черту всем этим метаниям, денонсировав давно не работающую сделку.
Сегодня Россия — абсолютный чемпион мира по запасам оружейного плутония, открытые источники говорят, что у нас его около 150 тонн, у США почти в два раза меньше, у других ядерных держав запасы исчисляются центнерами. Что с ним делать, мы хорошо знаем — наши новейшие технологии доставки ядерных зарядов вызывают изумленную зависть у военных всего мира.
Это хороший задел для ядерной гонки, которую, похоже, определенные силы на Западе хотят навязать всему миру. Ответа на инициативу Владимира Путина о продлении на год положений договора СНВ-III американцы пока так и не дали.
"И мы знаем, что есть люди в Штатах, которые говорят: а нам не нужно никакого продления (ДСНВ. — Прим. ред.), — отреагировал на это выразительное молчание президент России. — Ну если им не нужно, то и нам не нужно. В целом у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра".
Запасы оружейного плутония, новейшие технологии доставки ядерных зарядов, опыт современного ведения боевых действий и умелое использование искусственного интеллекта в военных целях, — все это наш боевой запас на гонку ядерных вооружений, если она все-таки начнется. Ждать осталось недолго — срок действия ДСНВ истекает в феврале следующего года.
Наши друзья, ядерные державы Китай и Индия прекрасно понимают, что решение России о денонсации соглашения ничем им не угрожает, это сигнал именно американцам. Видят это и в Штатах: американский Институт изучения войны жалуется, что русские "усиливают давление на США, добиваясь уступок по Украине", и "постоянно ведут кампанию рефлексивного управления" действиями американской администрации.
Мало этого, по сведениям института, русские с истинно византийским коварством используют против Вашингтона тактику "кнута и пряника". Нет, ну безобразие, конечно. Но и это еще не предел.
Практически одновременно с решением о денонсации плутониевой сделки наши парламентарии ратифицировали соглашение между правительством России и правительством Кубы о военном сотрудничестве.
С кубинскими друзьями мы давно ведем активную работу в этой сфере. Наши военные корабли швартуются в Гаване, кубинские военные специалисты учатся у нас в академиях. Активно развиваются деловые отношения: до 2030 года российские компании планируют инвестировать в кубинские проекты около миллиарда долларов.
Официально заявлено, что соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Кубой послужит укреплению мира во всем мире. Неофициально депутаты комментируют его в таком духе, что "от Кубы до Флориды рукой подать", да и "до Вашингтона недалеко." Думается, американцам пора уже научиться понимать намеки.
АналитикаВ миреРоссияСШАВладимир ПутинСергей РябковГосдума РФ
 
 
