Рейтинг@Mail.ru
Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 08.10.2025 (обновлено: 14:01 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/ryabkov-2047026815.html
Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков
Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков
Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан стараниями европейцев, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:12:00+03:00
2025-10-08T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей рябков
украина
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046029679.html
https://ria.ru/20251008/tramp-2046909724.html
https://ria.ru/20251003/putin-2046090377.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков, украина, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Рябков, Украина, Владимир Путин, США

Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан стараниями европейцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо", — отметил он.
Путин: с Трампом мы обсуждали вопросы, а не говорили вы должны сделать так, а вы так, шляпу сними! - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о беседе с Трампом на Аляске
2 октября, 21:27

О "Томагавках"

  • Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу о поставках "Томагавков" Украине:
«

"Без программного обеспечения, пусковых установок ракеты <...> — это, скажем так, болванки. Соответственно (и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны), гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
  • Со стороны Москвы нет никакой нервозности по этому вопросу, ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определил Владимир Путин:
«

"Президент России сказал, что это очень серьезный эскалационный шаг. Действительно, появление таких систем <...> будет означать существенное, можно даже употребить термин качественное, изменение обстановки. Но это не повлияет на нашу решимость добиться поставленных целей".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
  • Предложение Москвы по стратегическим вооружениям не связано с возможной передачей "Томагавков" Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
08:00

О предложении по ДСНВ

  • Россия пока не получила какого-либо ответа от США по предложению по ДСНВ:
«

"Разумеется, мы публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома <...> тщательно отфиксировали. <...> Смысл такой, что мы это предложили. Это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
  • Речь идет не о продлении договора: Россия предлагает с 6 февраля 2026 года придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в ДСНВ.
  • Это возможно только при условии, что США не предпримут шагов, которые пошатнут сложившийся паритет и баланс в сфере стратегической стабильности:
«

"Это значит, что они <...> не будут предпринимать меры в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно <...> они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мир услышал предупреждение Путина
3 октября, 08:00

О ДВЗЯИ

  • США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности:
«
"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний — и Вашингтон в данном контексте в фокусе нашего внимания, — то с нашей стороны последует зеркальная реакция и она не заставит себя ждать".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе
29 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей РябковУкраинаВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала