Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков

«

"Это значит, что они <...> не будут предпринимать меры в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно — <...> они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата".