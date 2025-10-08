Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков

О "Томагавках"
"Без программного обеспечения, пусковых установок ракеты <...> — это, скажем так, болванки. Соответственно (и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны), гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала".
- Со стороны Москвы нет никакой нервозности по этому вопросу, ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определил Владимир Путин:
"Президент России сказал, что это очень серьезный эскалационный шаг. Действительно, появление таких систем <...> будет означать существенное, можно даже употребить термин качественное, изменение обстановки. Но это не повлияет на нашу решимость добиться поставленных целей".
- Предложение Москвы по стратегическим вооружениям не связано с возможной передачей "Томагавков" Украине.
О предложении по ДСНВ
- Россия пока не получила какого-либо ответа от США по предложению по ДСНВ:
"Разумеется, мы публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома <...> тщательно отфиксировали. <...> Смысл такой, что мы это предложили. Это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся".
- Речь идет не о продлении договора: Россия предлагает с 6 февраля 2026 года придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в ДСНВ.
- Это возможно только при условии, что США не предпримут шагов, которые пошатнут сложившийся паритет и баланс в сфере стратегической стабильности:
"Это значит, что они <...> не будут предпринимать меры в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно — <...> они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата".
О ДВЗЯИ
- США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности: