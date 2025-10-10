Ряд стран готовится к проведению ядерных испытаний, заявил Путин

https://ria.ru/20251010/putin-2047553654.html
Ряд стран думает и даже готовится к проведению ядерных испытаний, России это известно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
