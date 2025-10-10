Путин рассказал о российской военной базе в Таджикистане

"Несмотря на то, что у нас нет как бы общих границ, но все-таки это имеет чрезвычайно важное значение и для безопасности Российской Федерации. Неслучайно здесь до сих пор службу несут наши пограничники... у нас пограничная служба здесь присутствует, с коллегами в тесном контакте. И находится наша военная база", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.