Путин рассказал о российской военной базе в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что неслучайно в Таджикистане есть военная база РФ, и работают пограничники - это вопросы безопасности и для Российской Федерации.
В четверг Путин подчеркнул, что российская военная база в Таджикистане - гарант безопасности в Средней Азии.
"Несмотря на то, что у нас нет как бы общих границ, но все-таки это имеет чрезвычайно важное значение и для безопасности Российской Федерации. Неслучайно здесь до сих пор службу несут наши пограничники... у нас пограничная служба здесь присутствует, с коллегами в тесном контакте. И находится наша военная база", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Президент отметил, что нынешнее правительство Афганистана делает все, чтобы нормализовать ситуацию в стране, но проблем еще остается достаточно много, и сами афганские власти это признают, поэтому, по мнению главы государства, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном все должно быть надежно.