У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин

У России скоро появится новейшее вооружение, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:03:00+03:00
Безопасность, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Новое оружие России, США
Путин анонсировал появление у России нового вооружения
ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. У России скоро появится новейшее вооружение, заявил президент Владимир Путин.
"Мы доводим до ума. И, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан
.
Президент объявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" о планах внедрить новые системы гиперзвукового оружия.
По его словам, испытания новейших видов вооружения идут успешно.
Комментируя планы некоторых стран провести ядерные испытания, Путин отметил, что Москва ответит тем же. В то же время новизна российских средств сдерживания выше, чем у других государств.
Путин также подчеркнул, что отказ США от предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях будет не критичен для России. Москва готова договариваться с Вашингтоном по вопросам сдерживания в этой области.