Рейтинг@Mail.ru
У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
16:03 10.10.2025 (обновлено: 17:43 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/putin-2047551687.html
У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин
У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин
У России скоро появится новейшее вооружение, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:03:00+03:00
2025-10-10T17:43:00+03:00
безопасность
россия
таджикистан
владимир путин
новое оружие россии
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20250919/putin-2043064357.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046042678.html
россия
таджикистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, таджикистан, владимир путин, сша
Безопасность, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Новое оружие России, США
У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин

Путин анонсировал появление у России нового вооружения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. У России скоро появится новейшее вооружение, заявил президент Владимир Путин.
"Мы доводим до ума. И, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин
19 сентября, 18:40

Президент объявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" о планах внедрить новые системы гиперзвукового оружия.

По его словам, испытания новейших видов вооружения идут успешно.
Комментируя планы некоторых стран провести ядерные испытания, Путин отметил, что Москва ответит тем же. В то же время новизна российских средств сдерживания выше, чем у других государств.
Путин также подчеркнул, что отказ США от предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях будет не критичен для России. Москва готова договариваться с Вашингтоном по вопросам сдерживания в этой области.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин заявил, что у России больше тактического оружия, чем у США
2 октября, 22:04
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияТаджикистанВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала