У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин

Комментируя планы некоторых стран провести ядерные испытания, Путин отметил, что Москва ответит тем же. В то же время новизна российских средств сдерживания выше, чем у других государств.

Путин также подчеркнул, что отказ США от предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях будет не критичен для России. Москва готова договариваться с Вашингтоном по вопросам сдерживания в этой области.