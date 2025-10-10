https://ria.ru/20251010/putin-2047551506.html
Путин оценил возможность продления ДСНВ
Думаю, этих нескольких месяцев для договоренностей с США по ДСНВ будет достаточно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин оценил возможность продления ДСНВ
