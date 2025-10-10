Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы решают задачи судьбоносного характера, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 10.10.2025
Российские бойцы решают задачи судьбоносного характера, заявил Путин
Российские бойцы решают задачи судьбоносного характера, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Российские бойцы решают задачи судьбоносного характера, заявил Путин
Военные сейчас решают задачи, которые носят судьбоносный характер для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
таджикистан
владимир путин
россия
таджикистан
безопасность, россия, таджикистан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Таджикистан, Владимир Путин
Российские бойцы решают задачи судьбоносного характера, заявил Путин

Путин сделал заявления об СВО после визита в Таджикистан

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Военные сейчас решают задачи, которые носят судьбоносный характер для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Судьба России в значительной степени, она всегда исключительно в руках народа России. Но сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и в переносном смысле этого слова, находятся наши военные. И они решают задачи судьбоносного характера для нашей страны, и ребята на фронте, непосредственно на передовой, и разумеется, и командиры", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТаджикистанВладимир Путин
 
 
