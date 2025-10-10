Рейтинг@Mail.ru
15:56 10.10.2025 (обновлено: 15:58 10.10.2025)
Урегулирование конфликта в Газе станет историческим событием, заявил Путин
Урегулирование конфликта в Газе станет историческим событием, заявил Путин
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя план лидера США Дональда Трампа по Газе, заявил, что если начатое удастся довести до конца, то это будет историческим событием.
"Самый яркий пример - ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, - это историческое событие. Это просто историческое событие", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Путин рассказал, сможет ли Россия участвовать в урегулировании в Газе
Вчера, 15:53
 
Заголовок открываемого материала