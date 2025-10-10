https://ria.ru/20251010/putin-2047547760.html
Путин ответил на вопрос о связи премии мира с поставками оружия Украине
Путин ответил на вопрос о связи премии мира с поставками оружия Украине
Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия Украине нелепо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин ответил на вопрос о связи премии мира с поставками оружия Украине
Путин прокомментировал связь премии мира с поставками оружия Украине