Путин рассказал, какие подарки на день рождения он получил от военных
15:46 10.10.2025 (обновлено: 16:22 10.10.2025)
Путин рассказал, какие подарки на день рождения он получил от военных
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военнослужащие сделали ему подарки на день рождения. РИА Новости, 10.10.2025
Путин о подарках, которые ему сделали на день рождения
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военнослужащие сделали ему подарки на день рождения.
"Разные: военные сюжетные фигурки там, книги", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан в ответ на вопрос журналистов о том, передали ли ему подарки военные на день рождения.
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
Владимир Путин
 
 
