https://ria.ru/20251010/putin-2047543740.html
Россия и США остаются на базе дискуссии на Аляске, заявил Путин
Россия и США остаются на базе дискуссии на Аляске, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Россия и США остаются на базе дискуссии на Аляске, заявил Путин
Россия и США остаются на базе дискуссии, которая состоялась на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:45:00+03:00
2025-10-10T15:45:00+03:00
2025-10-10T15:45:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047034942_0:0:2439:1372_1920x0_80_0_0_87d8381a1d0dd693d850b33c783e0b3d.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047541485.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027927_0:215:2094:1786_1920x0_80_0_0_13cce197e82f4b10d689bc3f420d7c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин
Россия и США остаются на базе дискуссии на Аляске, заявил Путин
Путин: Россия и США остаются на базе дискуссии, которая состоялась на Аляске