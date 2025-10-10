Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о переносе российско-арабского саммита - РИА Новости, 10.10.2025
15:38 10.10.2025 (обновлено: 15:53 10.10.2025)
Путин рассказал о переносе российско-арабского саммита
Путин рассказал о переносе российско-арабского саммита

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет мешать процессу урегулирования, который идет на Ближнем Востоке, говоря о переносе саммита с арабскими странами.
"Мы договорились, что перенесем нашу встречу, Россия и Лига Арабских Государств, это была моя инициатива. Я сделал это, потому что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии (президента США Дональда - ред.) Трампа на Ближнем Востоке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ушаков рассказал, когда может пройти российско-арабский саммит
Владимир ПутинВ миреРоссияБлижний ВостокСШАЛига арабских государств
 
 
