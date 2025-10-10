https://ria.ru/20251010/putin-2047540924.html
Путин рассказал о переносе российско-арабского саммита
Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет мешать процессу урегулирования, который идет на Ближнем Востоке, говоря о переносе саммита с арабскими... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:38:00+03:00
2025-10-10T15:38:00+03:00
2025-10-10T15:53:00+03:00
Путин рассказал о переносе российско-арабского саммита
