https://ria.ru/20251010/putin-2047540507.html
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:37:00+03:00
2025-10-10T15:37:00+03:00
2025-10-10T15:42:00+03:00
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047540412.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин
Путин: Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине