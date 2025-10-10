Рейтинг@Mail.ru
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
15:37 10.10.2025 (обновлено: 15:42 10.10.2025)
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
в мире, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил Путин

Путин: Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) искренне стремится к этому (разрешить кризис на Украине - ред.) ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан.
В миреУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
