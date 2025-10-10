https://ria.ru/20251010/putin-2047540412.html
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира
Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:36:00+03:00
2025-10-10T15:36:00+03:00
2025-10-10T16:20:00+03:00
владимир путин
таджикистан
россия
в мире
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047545449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bd2aa5080c9e8f300c7f262bb500095.jpg
https://ria.ru/20251010/premiya-2047540325.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047545449_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c4e9c4d13c2ef0a339d0523dda90465.jpg
Путин о присуждении Нобелевской премии мира
Путин о присуждении Нобелевской премии мира.
2025-10-10T15:36
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, таджикистан, россия, в мире, нобелевская премия мира
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, В мире, Нобелевская премия мира
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира
Путин высказался о решении Нобелевского комитета по премии мира