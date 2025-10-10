Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира
15:36 10.10.2025 (обновлено: 16:20 10.10.2025)
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира
Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии, заявил президент РФ Владимир Путин.
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин ответил на вопрос о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
Путин ответил на вопрос о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
