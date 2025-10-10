Рейтинг@Mail.ru
15:35 10.10.2025 (обновлено: 15:42 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/putin-2047540204.html
Путин заявил, что желающих работать в формате "СНГ плюс" немало
2025-10-10T15:35:00+03:00
2025-10-10T15:42:00+03:00
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Желающих работать в формате "СНГ плюс" немало, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Желающих государств, которые хотели бы участвовать в нашей работе, которые заинтересованы в совместной работе, в поиске общих интересов и путей их достижения, решения общих задач, их немало", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о том, кто из международных партнеров готов присоединиться к "СНГ плюс".
