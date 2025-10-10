Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
15:34 10.10.2025 (обновлено: 16:21 10.10.2025)
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
Азербайджан является практически русскоязычной страной, где учат русский язык, что свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.10.2025
азербайджан, россия, в мире, таджикистан, владимир путин
Азербайджан, Россия, В мире, Таджикистан, Владимир Путин
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией

Путин рассказал о настрое Азербайджана развивать отношения с Россией

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Азербайджан является практически русскоязычной страной, где учат русский язык, что свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Азербайджан является практически русскоязычной страной, там практически везде русский язык изучают. Это тоже говорит о том, что в стране настрой на развитие отношений с Россией имеет фундаментальный характер", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин: Россия и Азербайджан столкнулись с кризисом эмоций после трагедии
АзербайджанРоссияВ миреТаджикистанВладимир Путин
 
 
