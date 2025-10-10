https://ria.ru/20251010/putin-2047539467.html
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией - РИА Новости, 10.10.2025
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
Азербайджан является практически русскоязычной страной, где учат русский язык, что свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.10.2025
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
Путин рассказал о настрое Азербайджана развивать отношения с Россией