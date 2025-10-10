https://ria.ru/20251010/putin-2047538730.html
Путин надеется, что Россия и Азербайджан будут вместе реализовывать планы
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан вместе будут реализовывать большие планы в различных сферах. РИА Новости, 10.10.2025
