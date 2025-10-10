Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия и Азербайджан столкнулись с кризисом эмоций после трагедии
15:31 10.10.2025 (обновлено: 16:23 10.10.2025)
Путин: Россия и Азербайджан столкнулись с кризисом эмоций после трагедии
Россия и Азербайджан столкнулись с "кризисом эмоций" из-за трагического события - крушения самолета AZAL, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
россия, азербайджан, владимир путин, в мире, таджикистан
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, В мире, Таджикистан
Путин: Россия и Азербайджан столкнулись с кризисом эмоций после трагедии

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия и Азербайджан столкнулись с "кризисом эмоций" из-за трагического события - крушения самолета AZAL, заявил президент России Владимир Путин.
"Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжёлым событием, трагическим событием - гибелью самолёта и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Ранее Путин и Алиев провели встречу в столице Таджикистана, в ходе которой российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета Азербайджанских авиалиний в небе над Россией. В свою очередь Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
9 октября, 15:23
 
Россия Азербайджан Владимир Путин В мире Таджикистан
 
 
