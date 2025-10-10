https://ria.ru/20251010/putin-2047537242.html
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин
Подавляющее большинство людей не понимали последствий, которые произошли при распаде СССР и создании СНГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин
Путин заявил, что большинство людей не понимали последствий распада СССР