Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
15:28 10.10.2025
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин
Люди не понимали последствий распада СССР, заявил Путин

Путин заявил, что большинство людей не понимали последствий распада СССР

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство людей не понимали последствий, которые произошли при распаде СССР и создании СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
"Когда распускали Советский Союз и объявили о создании СНГ, я думаю, что подавляющее большинство граждан наших стран не очень понимали, что происходит. Было СССР, стало СНГ. Думали, что по сути своей мало что поменяется. На самом деле, все поменялось кардинально", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин отметил важность укрепления СНГ
Путин отметил важность укрепления СНГ
