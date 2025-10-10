Рейтинг@Mail.ru
15:28 10.10.2025 (обновлено: 15:33 10.10.2025)
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Путин: рост торговли между РФ и Азербайджаном продолжается

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Рост торговли между Россией и Азербайджаном продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если бы был кризис межгосударственных отношений (РФ с Азербайджаном - ред.), то у нас не было бы роста торгово-экономических связей, а он, несмотря на всё то, с чем мы столкнулись, рост, значительный рост продолжился", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
