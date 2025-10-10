https://ria.ru/20251010/putin-2047536718.html
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном
Рост торговли между Россией и Азербайджаном продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:28:00+03:00
2025-10-10T15:28:00+03:00
2025-10-10T15:33:00+03:00
