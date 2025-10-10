Рейтинг@Mail.ru
15:26 10.10.2025
Путин отметил важность укрепления СНГ
Путин отметил важность укрепления СНГ
Сохранение и укрепление СНГ имеет очень большое значение для нашего будущего, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин отметил важность укрепления СНГ

Путин: сохранение и укрепление СНГ имеет значение для будущего

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Сохранение и укрепление СНГ имеет очень большое значение для нашего будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И все-таки сохранение и укрепление нашего единства, это имеет очень большое значение для нашего будущего", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения, заявил Путин
Вчера, 15:24
 
