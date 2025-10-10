https://ria.ru/20251010/putin-2047535697.html
Путин рассказал о задаче СНГ
Путин рассказал о задаче СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о задаче СНГ
Важно не утратить конкурентных преимуществ в разных сферах, которые возникли еще во времена СССР, эта задача возложена на СНГ, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о задаче СНГ
Путин рассказал, какая задача возложена на СНГ