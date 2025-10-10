https://ria.ru/20251010/putin-2047534417.html
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин
Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:21:00+03:00
2025-10-10T15:21:00+03:00
2025-10-10T15:26:00+03:00
россия
в мире
таджикистан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047533988.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, таджикистан, владимир путин
Россия, В мире, Таджикистан, Владимир Путин
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин
Путин: Россия заинтересована в законопослушной рабочей силе