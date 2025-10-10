Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин
15:21 10.10.2025 (обновлено: 15:26 10.10.2025)
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин
Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время, мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила - первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Таджикистан.
Путин о работе филиалов российских вузов в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане
