Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане
РФ будет наращивать условия для работы филиалов российских вузов в Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:19:00+03:00
россия, таджикистан, владимир путин
