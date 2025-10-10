Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 10.10.2025 (обновлено: 15:23 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/putin-2047533988.html
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане
РФ будет наращивать условия для работы филиалов российских вузов в Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:19:00+03:00
2025-10-10T15:23:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047534929_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_361fd9a6dbb8f7d7e2c66c58546257f8.jpg
https://ria.ru/20251010/tadzhikistan-2047532651.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о работе филиалов российских вузов в Таджикистане
Путин о работе филиалов российских вузов в Таджикистане.
2025-10-10T15:19
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047534929_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47556cf0307d731a4852066e4875f365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, владимир путин
Россия, Таджикистан, Владимир Путин
Путин рассказал о работе филиалов российских вузов в Таджикистане

путин: Россия будет наращивать условия для работы филиалов вузов в Таджикистане

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. РФ будет наращивать условия для работы филиалов российских вузов в Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы безусловно будем наращивать условия для работы филиалов российских вузов, которые здесь развернули свою деятельности", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин назвал Таджикистан важным партнером для России
Вчера, 15:14
 
РоссияТаджикистанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала