https://ria.ru/20251010/putin-2047533457.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике
Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:17:00+03:00
2025-10-10T15:17:00+03:00
2025-10-10T15:24:00+03:00
россия
таджикистан
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047532907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_def00faf1cd413aa65533ee481b130f7.jpg
https://ria.ru/20251010/tadzhikistan-2047532651.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047532907_256:0:1757:1126_1920x0_80_0_0_5518f86777a6636ba601c8c7989145ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, экономика, владимир путин
Россия, Таджикистан, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике
Путин отметил сотрудничество РФ и Таджикистана в энергетике и добыче минералов