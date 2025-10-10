Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике
15:17 10.10.2025 (обновлено: 15:24 10.10.2025)
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике
Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. РИА Новости, 10.10.2025
россия, таджикистан, экономика, владимир путин
Россия, Таджикистан, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в гидроэнергетике

Путин отметил сотрудничество РФ и Таджикистана в энергетике и добыче минералов

Пресс-подход Владимира Путина в Душанбе
Пресс-подход Владимира Путина в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Пресс-подход Владимира Путина в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран.
"Достаточно только упомянуть о нашем сотрудничестве в области энергетики, в том числе и гидроэнергетики… Есть и другие направления, в том числе, связанные с добычей минерального сырья. Все это представляет большой интерес для нашей экономики. Но это взаимно - имею в виду и для российской, и для таджикистанской экономик", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин также назвал Таджикистан одним из самых мощных кластеров в гидроэнергетике.
Путин назвал Таджикистан важным партнером для России
Вчера, 15:14
 
