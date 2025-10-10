https://ria.ru/20251010/putin-2047533194.html
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
Правительство в Афганистане делает все для нормализации ситуации в стране, но проблем остается достаточно много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
Путин: в Афганистане правительство делает все для нормализации ситуации