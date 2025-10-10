Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
15:16 10.10.2025 (обновлено: 15:21 10.10.2025)
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
Правительство в Афганистане делает все для нормализации ситуации в стране, но проблем остается достаточно много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
афганистан, владимир путин, россия, таджикистан, в мире
Афганистан, Владимир Путин, Россия, Таджикистан, В мире
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Правительство в Афганистане делает все для нормализации ситуации в стране, но проблем остается достаточно много, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане всё делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем ещё достаточно много", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
Путин: на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном должно быть надежно
Афганистан, Владимир Путин, Россия, Таджикистан
 
 
Заголовок открываемого материала