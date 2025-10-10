Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе. Он рассказал об актуальности договоренностей по Украине на Аляске, отношениях с Азербайджаном после крушения самолета AZAL и сотрудничестве со странами Центральной Азии. Ключевые темы — в материале РИА Новости.

Договоренности с США по Украине

Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске. Путин подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами этот конфликт.

« "Может быть, еще нам многое удастся сделать на основе договоренности и обсуждений в Анкоридже", — отметил он.

При этом Путин напомнил, что стороны не стали полностью открывать темы, затронутые на саммите на Аляске.

Он также добавил, что Трамп искренне стремится разрешить кризис на Украине.

Передача "Томагавков" и ДСНВ

Путин назвал "понтажом" разговоры о передаче Украине ракет "Томагавк".

« "Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации", — подчеркнул он.

При этом Путин отметил, что в мире сейчас идет определенная гонка вооружений. По его словам, некоторые страны думают и даже готовятся к проведению ядерных испытаний, у России есть соответствующие сведения.

Он также упомянул свою инициативу о продлении ДСНВ.

"Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении? Думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля к продлению этих соглашений", — указал президент.

При этом он подчеркнул, что отказ США не будет критичным для России, хотя такое решение вызовет сожаление.

« "Мы готовы договариваться, если для американцев, для американской стороны это будет приемлемо и полезно. Если нет — значит, нет. Но жаль будет, потому что вообще тогда ничего не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других государств. Кроме того, испытания новых видов оружия идут успешно.

« "Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", — добавил он.

Отношения с Азербайджаном

У Москвы и Баку не было кризиса межгосударственных отношений, страны столкнулись с "кризисом эмоций" из-за трагического события.

Расследование авиакатастрофы с азербайджанским лайнером требовало большого и ответственного профессионального труда, добавил президент.

« "Сейчас следствие завершается, в целом все понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили", — отметил он.

Путин выразил надежду, что Москва и Баку перевернули страницу после катастрофы самолета AZAL.

При этом глава государства отметил, что продолжается рост торговли между Россией и Азербайджаном.

Нобелевская премия мира

Путин также прокомментировал вручение Нобелевской премии мира. Президент подчеркнул, что не ему решать, достоин ли ее американский лидер. Но он напомнил, что Трамп делает действительно много, чтобы разрешить сложные продолжительные кризисы.

« "Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", — добавил Путин.

Урегулирование в Газе

Путин рассказал, что Российско-Арабский саммит в Москве перенесли по его инициативе.

« "Я сделал это, потому что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии Трампа на Ближнем Востоке", — объяснил президент.

Как подчеркнул глава государства, Россия поддерживает план США по урегулированию в Газе. По его словам, если начатое удастся довести до конца, то это будет историческим событием.

При этом России есть что предложить для урегулирования ситуации в Газе.

« "У нас очень высокий уровень доверия с нашими арабскими друзьями и из Палестины. <...> Тот уровень доверия, который есть между Россией и нашими арабскими, в том числе и прежде всего палестинскими, друзьями, конечно, я полагаю, наше участие могло бы быть востребовано. Если наши друзья посчитают, что это так, мы, конечно, всегда будем готовы принять в этом участие", — уточнил Путин.

Сотрудничество с Таджикистаном

« "Таджикистан — важный для нас партнер. В целом важный и в Средней Азии важный", — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил о сотрудничестве двух стран в гидроэнергетике и добыче минерального сырья. Все это представляет интерес как для России, так и для Таджикистана

Президент также отметил, что Москва будет наращивать условия для работы филиалов российских вузов в республике.

Кроме того, глава государства отметил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане. Путин уточнил, что в сфере миграции много проблем и россияне сами указывают на них.

Роль СНГ

Сохранение и укрепление СНГ имеет очень большое значение для нашего будущего, заявил Путин. Он подчеркнул, что объединение не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

России и странам Центральной Азии важно "не разъехаться друг от друга", Москву и регион многое объединяет.

« "Мы должны не только жить в этих условиях, но и смотреть, как нам обустроить это пространство, как нам двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества, которые возникли в результате создания на пространствах бывшего СССР единой логистики и единой кооперации в промышленности, единого культурного кода, несмотря на разнообразие культур, народов Советского Союза. Сохранить все это и призвано СНГ", — указал президент.

Он также отметил, что подавляющее большинство людей не понимало последствий, которые произошли при распаде СССР и создании СНГ.

