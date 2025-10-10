Путин отметил особые отношения России и Казахстана

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что у России и Казахстана особые отношения, это результат не только личных дружеских отношений двух лидеров, но и того, что обе страны являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

"Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном . Вы знаете, могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения и не только благодаря нашим с вами личным добрым дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - сказал Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Он напомнил, что Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС , в данный период активно продвигает много вопросов в инициативном режиме. "Да и надо сказать, что все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ ", - сказал Путин, при этом заметив, что много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.

Он поблагодарил Токаева за отношение к развитию российско-казахстанских связей. "Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате безусловно пойдет на пользу развития наших связей", - сказал Путин.