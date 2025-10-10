Рейтинг@Mail.ru
14:57 10.10.2025 (обновлено: 15:14 10.10.2025)
Путин отметил особые отношения России и Казахстана
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что у России и Казахстана особые отношения, это результат не только личных дружеских отношений двух лидеров, но и того, что обе страны являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
"Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Вы знаете, могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения и не только благодаря нашим с вами личным добрым дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - сказал Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Он напомнил, что Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, в данный период активно продвигает много вопросов в инициативном режиме. "Да и надо сказать, что все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ", - сказал Путин, при этом заметив, что много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.
Он поблагодарил Токаева за отношение к развитию российско-казахстанских связей. "Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате безусловно пойдет на пользу развития наших связей", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что на встрече в пятницу будет возможность поговорить о развитии двусторонних отношений, "сверить часы еще раз по некоторым международным сюжетам". "Все для нас очень важно", - сказал Путин.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
7 октября, 14:26
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
